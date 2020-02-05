武漢疫情擴大，大陸房地產銷售陷入停滯，若疫情蔓延至台灣，台灣房市是否也會連帶影響？房市專家Sway舉出房市將出現4現象，建議想購屋的民眾：「先等等，再等等，當多數的人都希望房價下跌，他會多跌一點的。」

Sway在臉書發文指出，第一，口罩大缺貨，民眾害怕口罩不夠用，可能會乾脆少出門，當看屋的人變少，建商只好放棄漲價的念頭，畢竟人都沒了，哪來的價和量。

第二，因為不知道疫情還會拖多久，或是擔心惡化，購屋客購屋時間也會延後，大家都會期待再下跌，而願意多等一點時間。

第三，台商返台成為禁忌詞。Sway說，他日前在日本、黎巴嫩及土耳其，店家一看到黃皮膚，馬上詢問他哪來的，現在誰還敢用台商返台購屋或是有陸資，嚇都嚇死了。第四，如果大家都不買房，繳不出房貸的屋主，只好再降價一次。

吉家網不動產暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮則指出，從SARS的歷史經驗可以發現，疫情的爆發對於整體行情的影響較為短期，且隨著疫情受到控制，只要「人性恐慌」因素降低，當利空出盡後，市場仍將回歸到基本面的發展趨勢軌道。

(中時電子報)