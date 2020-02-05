最新研究指出，全球約2,000種螢火蟲恐瀕臨絕種，當中棲地破壞、光害、以及殺蟲劑的使用是造成火金姑滅絕的三大主因。

螢火蟲自體發光以求偶。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國波士頓塔弗茲大學（Tufts University）的研究團隊3日刊登在期刊《生物科學》（BioScience）的研究顯示，全球約2,000種螢火蟲恐瀕臨絕種。

主導研究的塔弗茲大學生物系教授露易絲（Sara Lewis）表示，棲地消失是許多野生種螢火蟲數量下降的主因，因為部分品種的螢火蟲需要特定的棲息環境來完成牠們的生命周期。

例如一種馬來西亞螢火蟲Pteroptyx tener，牠們以會一群一群同步閃爍而聞名，這類螢火蟲主要棲息在紅樹林沼澤地，不過放眼望去，馬來西亞大部分的紅樹林已改成種植棕櫚樹或是養殖漁業。

該研究還指出，夜間光害是危害螢火蟲生存的第二大原因。光害包含直接光源，例如街燈發出的光以及廣告看板，另一種則是skyglow，中文通常譯為「霞光」或是「天空輝光」，泛指過量的人工照明，導致夜間天空亮度大幅增加的情形。

研究人員之一的歐文斯（Avalon Owens）表示，光害不只破壞生物的生理節奏，還會打亂螢火蟲的交配儀式，因為許多種螢火蟲非常仰賴生物發光現象來吸引配偶交配。生物發光現象指的是螢火蟲體內會自行發光，光害增加會打亂牠們的求偶期。研究指出，目前全球約有23%的地表正遭受一定程度的光害汙染。

使用農藥、殺蟲劑也會危害螢火蟲。文章特別點出，美國農民種植玉米、大豆使用的「新菸鹼類」（Neonicotinoids）殺蟲劑具有風險。

這篇研究還點名台灣，它說台灣、日本、馬來西亞、泰國等國家推出的螢火蟲生態之旅也是置螢火蟲於險境的因素之一，這類生態之旅近年來愈來愈受歡迎，每年吸引超過20萬人次朝聖。

文章指出，在泰國，業者為了沿著紅樹林河岸發展螢火蟲遊船產業，大肆伐木、侵蝕河岸，導致棲地被破壞；此外，美國及墨西哥也傳出遊客踩踏螢火蟲的情形。作者指出，相關觀光守則應該要建立好，以保護螢火蟲免於踩踏、光害、殺蟲劑等威脅。

(中時電子報)