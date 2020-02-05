梅根和夫婿哈利為了追求自我，不顧一切脫英，淡出英國王室核心成員行列。在外界高度關注的龐大壓力下，威廉王子多虧了岳母卡蘿‧密道頓（Carole Middleton）的大力支持，才和妻子凱特同心協力，渡過兄弟分道揚鑣的難關。
據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（DailyMail）報導，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，在威廉和凱特的心目中，65歲的卡蘿是穩定與支持的強大力量。他指出，卡蘿出身勞工家庭，個性十分堅強，她一心向上，成功經營了自己的事業，使她有鋼鐵般的意志力。
凱特總是向她尋求建議和慰藉，而卡蘿也花了許多時間與女婿威廉，還有3個外孫子女相處。鄧皮爾說，如今哈利和梅根其實等於離開了王室，使威廉與凱特承受更大的壓力，而卡蘿則在背後默默支持。當他們有需要時，她不但給予陪伴，還幫忙照顧孩子。
和他們一家走得很近的消息人士透露，對15歲失去母親黛安娜的威廉來說，卡蘿就像另一個母親。
此外，消息人士透露，自從哈利與梅根遠走加拿大後，威廉和凱特經常回伯克郡（Berkshire）探訪卡蘿夫婦。而卡蘿也花了許多時間，到兩人位於劍橋的鄉間別墅諾福克安默大宅（Anmer Hall）去陪伴他們一家。
在哈利與梅根脫英後，如今威廉和凱特必須承擔更大的王室重任，對威廉來說，能跟卡蘿聊聊心事有很大的幫助。鄧皮爾說，由於岳父母經營「派對百貨」（Party Pieces）公司，不僅為他提供了中產階級腳踏實地的避風港，也有助於他保持務實。
文章來源：'POWER BEHIND THE THRONE' Prince William has been leaning on ‘influential force’ Carole Middleton who he sees as ‘second mum’ after Megxit
文章來源：The Duke and Duchess of Cambridge are 'leaning on Carole Middleton following Megxit' with Prince William seeing her as a 'second mother' in Princess Diana's absence, royal sources claim
(中時電子報)
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