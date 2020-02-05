凱特的父母麥可與卡蘿‧密道頓

梅根和夫婿哈利為了追求自我，不顧一切脫英，淡出英國王室核心成員行列。在外界高度關注的龐大壓力下，威廉王子多虧了岳母卡蘿‧密道頓（Carole Middleton）的大力支持，才和妻子凱特同心協力，渡過兄弟分道揚鑣的難關。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（DailyMail）報導，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，在威廉和凱特的心目中，65歲的卡蘿是穩定與支持的強大力量。他指出，卡蘿出身勞工家庭，個性十分堅強，她一心向上，成功經營了自己的事業，使她有鋼鐵般的意志力。

凱特總是向她尋求建議和慰藉，而卡蘿也花了許多時間與女婿威廉，還有3個外孫子女相處。鄧皮爾說，如今哈利和梅根其實等於離開了王室，使威廉與凱特承受更大的壓力，而卡蘿則在背後默默支持。當他們有需要時，她不但給予陪伴，還幫忙照顧孩子。

卡蘿與外孫喬治

和他們一家走得很近的消息人士透露，對15歲失去母親黛安娜的威廉來說，卡蘿就像另一個母親。

此外，消息人士透露，自從哈利與梅根遠走加拿大後，威廉和凱特經常回伯克郡（Berkshire）探訪卡蘿夫婦。而卡蘿也花了許多時間，到兩人位於劍橋的鄉間別墅諾福克安默大宅（Anmer Hall）去陪伴他們一家。

在哈利與梅根脫英後，如今威廉和凱特必須承擔更大的王室重任，對威廉來說，能跟卡蘿聊聊心事有很大的幫助。鄧皮爾說，由於岳父母經營「派對百貨」（Party Pieces）公司，不僅為他提供了中產階級腳踏實地的避風港，也有助於他保持務實。

(中時電子報)