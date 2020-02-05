有習慣將「愛情動作片」藏放在電腦「D槽」的人要當心了！北部地區有名已婚男子在外搭「小三」發展婚外情，還高調外出四處「嘿咻」，自拍偷情影片，放在家人共用的電腦的「D槽」，有天他老婆使用店查資料，無意中進入「D槽」，發現裡面影片檔都是「妖精打架」，起先以為是丈夫偷看「滅火」，未料好奇打開，竟然「男主角」是自己老公與不明女子的滾床激情片，瞬間醋罈崩裂！

老婆在忍無可忍下，檢具「證據」提告丈夫與「小三」，反駁，但是人夫強調並未將檔案存在家用電腦裡，質疑是他老婆找徵信社以非法手段取得，因內容涉及其私密部位，已經嚴重侵害到他的隱私權，因此不具證據力。

同時被告的「小三」，也是否認與人夫婚外情，並強調影片看不到女子的臉部，不能認定就是她

庭訊時，被告人夫不否認與「小三」發生婚外情，法官考量2人的財力及資歷後，判決人夫與「小三」須賠償元配100萬元，全案可上訴。

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(中時電子報)