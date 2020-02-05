談起台股歷史，「4大天王」雷伯龍、游淮銀、沈慶京與榮安邱，在台股呼風喚雨，喊水會結凍，可說無人不知，無人不曉。1988年，財政部長郭婉容宣布開徵證所稅，指數連跌19天，當時的證交所總經理趙孝風還邀請4大天王共同出力救股市，可以想見其實力與地位。

雷伯龍 多頭總司令晚景悲涼

游淮銀 從政商得意到官司纏身

有「愛國大戶」、「多頭總司令」封號的雷伯龍曾是軍人，退役後轉戰股市，據傳身價一度高達百億元。1987年，當時他發現合作券商大信證券老闆葉輝背地裡與他放空對作，轉而在大信證券大量進出後故意不交割，造成大信爆發違約交割案。

萬點行情崩盤後，雷伯龍實力大減。1992年，他一次拉抬10多檔股票，但是最重要的資金來源—翁大銘在華隆案突然遭到羈押，頓失金主調度資金而周轉不靈，違約交割總計達92億元。雷伯龍只進不退，奉行愈低愈買，再加上高度融資，導致晚期遇到崩跌就立刻斷頭，賠光所有資金。雷伯龍晚年妻離子散，只得赴美投靠親人，據聞目前失智症日益嚴重，幾乎全無音訊。

人稱「阿不拉」的游淮銀，以擅長選股而著稱，相較於雷伯龍奉行愈低愈買，游淮銀則是愈高愈賣。他畢業後通過高普考，進入財政部工作，並憑著父親贊助的100萬元開始了投資生涯。在股市賺了錢後，他結束16年的公務員生活，當起券商老闆，靠炒作三商銀、中華開發、中纖等股票大幅獲利。游淮銀1992年投身政壇當選立法委員，之後拿下東企經營權，卻爆發東企背信掏空案，是第一次政黨輪替後首位被起訴的立委，晚年官司纏身、身陷囹圄。

榮安邱 高檔出脫全身而退

沈慶京 看破股市轉戰企業與地產

榮安邱本名邱明宏，早年在台北市南京東路開川菜館，地處號子附近，結識許多政商名流，也開啟了投入股海的契機。大多頭行情讓他賺進大筆資金，之後股市來到頂峰時，他大量出脫持股，前進香港匯豐銀行大賺一票，也因此躲過接下來的大崩盤風暴，成為4大天王中唯一全身而退者。

低調、保守是榮安邱歷經股海幾番波折之後，仍然持盈保泰的主要原因，他也是4大天王中唯一沒有官司纏身者。淡出股市後，榮安邱開始了實業界的投資，還斥資數億元開設頂級溫泉會館三二行館，後來因肝癌病逝。

(中時電子報)