武漢肺炎疫情人心惶惶，截至4日，台灣新增第11例武漢肺炎確診個案，為首批從武漢搭專機回台的台商之一。全民為防疫作準備，導致市面上口罩被買光，近日已有不少醫療第一線的醫護人員PO文大吐無奈。麻醉科醫師邱豑慶在粉專PO文，指出人性自私，因此從不奢求大家讓出口罩，但民眾若有5行為，「我建議不要浪費口罩了！」

為了防疫，搶口罩彷彿成為台灣人的全民運動。對此，麻醉科醫師邱豑慶在粉專發表看法，他指出武漢肺炎確定以飛沫及接觸為傳染途徑，比起前者，最大宗其實是接觸傳染。他舉例接觸傳染包括以下的傳染途徑，「手上有病毒，揉眼睛。脫下口罩，點根菸，順便摳摳鼻孔。拉下口罩，沒洗手吃東西。」他認為勤洗手絕對比戴口罩更有效。

錯誤示範：口罩戴在脖子，或是露出鼻孔的。（圖/邱豑慶授權使用）

邱豑慶醫師表示，他常常在院內、院外看到有人把「口罩戴在脖子，或是露出鼻孔的」。，還有人會口罩一脫直接蹲在院外吸菸，挖鼻孔沒洗手，還順便掏顆檳榔嚼。

邱豑慶氣憤指出，還有一種更可惡的：「明明戴著口罩，咳嗽時卻拉下口罩，咳完再戴好的。」邱豑慶糾正對方該行為時，還會被對方回嗆：「不拉下口罩，咳嗽口罩會濕掉啊」，讓他聽了超無言，只能在心中回應：「口罩跟保險套一樣，都是一次性使用好嗎？」他也在心中嘲諷對方，「保險套怎麼不取下來，射完再戴回去呢？」就沒聽對方提到，「不拿下保險套，射精保險套會濕掉啊」。邱豑慶想藉此邏輯，表達出「拉下口罩，否則咳嗽口罩會濕掉」這一觀點是錯誤的。

邱豑慶醫師感嘆，「我知道人性都是自私的，保護自己和家人這是天性，所以我從來不會奢求呼籲大家把口罩讓給醫護人員。」但是，他在文中苦口婆心地說，若民眾有以下5種行為，建議「不要浪費口罩了」，並再三強調，勤洗手比戴口罩更重要，「還有噴酒精但不洗手的人也很無言。

在此，邱豑慶醫師鄭重呼籲：

📌如果你一天沒洗十次手以上

📌如果你都只有去完廁所才想到要洗手

📌如果你吃喝東西前都沒洗手

📌如果你常常口罩戴在脖子當脖圍

📌如果你的口罩不戴好，時時刻刻都露出鼻孔

(中時電子報)