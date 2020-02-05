基隆警消於4日晚間十點多接獲民眾通報，中山區中和路大慶大城社區的一處二樓民宅，發生一起嚴重氣爆事故。（翻攝自基隆人網站）

基隆警消於4日晚間十點多接獲民眾通報，中山區中和路大慶大城社區的一處二樓民宅，發生一起嚴重氣爆事故。（翻攝自基隆人網站）

基隆警消於4日晚間十點多接獲民眾通報，中山區中和路大慶大城社區的一處二樓民宅，發生一起嚴重氣爆事故。（翻攝自基隆人網站）

基隆警消於4日晚間十點多接獲民眾通報，中山區中和路大慶大城社區的一處二樓民宅，發生一起嚴重氣爆事故。（翻攝自基隆人網站）

基隆警消於4日晚間十點多接獲民眾通報，中山區中和路大慶大城社區的一處二樓民宅，發生一起嚴重氣爆事故。（翻攝自基隆人網站）

基隆警消於4日晚間十點多接獲民眾通報，中山區中和路大慶大城社區的一處二樓民宅，發生一起嚴重氣爆事故，警消一接獲消息就緊急出動中山、安樂、仁愛消防隊，共9車27人前往救援，趕到現場後，立即將剩餘火勢撲滅，現場除將一位民眾緊急送醫外，還在火場發現一具已燒的焦黑的屍體，目前警方已封鎖現場，待進一步的檢驗來釐清氣爆的原因。

基隆市警消表示，發生瓦斯氣爆的是位在中和路一處社區二樓，強大的氣爆威力，連鐵窗都被炸開，並且引燃火勢，警消獲報趕來將火勢撲滅，在進入屋內後，發現屋主已經被氣爆給轟成焦屍（明顯死亡），而屋主兒子則受到50％的嚴重燒傷，緊急送往基隆長庚醫院進行急救，警消目前已經封鎖現場，初步研判為桶裝瓦斯氣爆，現場房屋嚴重損傷，同時波及附近鄰房1-4樓玻璃全震碎，詳細事發經過仍待警方進一步釐清。

社區鄰居紛紛被嚇的衣服都來不及穿就急忙跑出來避難，現場仍留有濃重的瓦斯味，不少驚魂未定的社區民眾在路邊打電話回應親友鄰居關心的致電，並在地方社團上發文表示關心及祈福。

(中時 )