滯留武漢台人 第二批返台延至6日 00:502020/02/05 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 湖北台商副會長徐正文。（圖／鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎疫情延續升溫，原預計5日將在武漢機場集合返台的第二批台灣民眾，據持續關注進度的台北市家長會長協會總會長徐正文5日凌晨表示，基於進一步的加強防護措施的因素，第二批人員返台時間將延至6日。 (旺報 ) #武漢 #徐正文 #凌晨 #總會長 #會長 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎恐重創全球經濟！美股暴殺603點 05:452020/02/01 財經 妻發燒恐被通報 台商失控狂吼：我沒症狀！ 09:032020/02/01 生活 喝大蒜水可防疫？ 專家：偏方別亂信！ 10:452020/02/01 生活 跟進？印度也要禁止口罩出口了 11:112020/02/01 國際 他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」自我消毒 下場出爐了 11:322020/02/01 兩岸 影》戴口罩！陸無人機大動員 11:442020/02/01 國際 比武漢肺炎更致命 美流感超過8千死！ 15:462020/02/01 生活 2020武漢風暴》新英格蘭醫學：武漢肺炎美首病患 靠這款藥物好轉 16:172020/02/01 國際 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》疫情指標反轉？陸發熱門診人次連續多日下降 - 兩岸 疫情防控失職 湖北省紅十字會3名領導被問責 副會長張欽免職 - 兩岸 2020武漢風暴》李蘭娟團隊：2處方藥抑制冠狀病毒有效 開始試用 - 兩岸 滯留武漢台人 第二批返台延至6日 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》最嚴禁令！杭州採全封閉管理 不准出門 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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