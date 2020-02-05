大陸武漢肺炎疫情延續升溫，原預計5日將在武漢機場集合返台的第二批台灣民眾，據持續關注進度的台北市家長會長協會總會長徐正文5日凌晨表示，基於進一步的加強防護措施的因素，第二批人員返台時間將延至6日。

(旺報 )