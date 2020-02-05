武漢肺炎的疫情在海外持續擴大，繼菲律賓出現海外第一個死亡病例之後，星期二在香港也傳出了一起死亡的病例。

這個病例是一名39歲的男子，曾到過武漢地區，確診得到新型冠狀病毒之後，在香港接受治療，卻於周二不幸病逝。同時，武漢病毒的總死亡人數，也已經高達427人。

香港的案例，除了重創當地的經濟，讓原先正在從反送中抗議事件中逐漸復甦的香港經濟，又再次受到嚴重的打擊。

香港的醫護人員，連續兩天罷工，藉以施壓政府關閉與大陸的邊界。目前有三個進出點，醫界擔心這會讓香港整個淪陷為疫情重災區。

鄰近的澳門，也提高警戒的層級。澳門政府要求各賭場，暫停營業兩個禮拜，以預防病毒在室內密閉空間快速地散播。

澳門已有10起確診案例，目前採取嚴格出入境管制。東南亞地區病例增長的速度很快，現在大陸以外的國家，病例最多的是泰國(25名)，其次是新加坡(24名)。

(中時電子報)