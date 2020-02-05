農曆正月還有兩個大日子，一個是正月初九天公生，另一個就是正月十五元宵節，也稱上元節。命理師楊登嵙向《中時電子報》表示，元宵節是一年中的5次求財、補財庫的最佳時機之一，民眾可在當天祭拜時留意幾個動作，就可補年頭運，能旺整個上半年的財運。

楊登嵙表示，正月十五「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，也是一年中五次求財、補財庫最佳時機的其中一次。上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運。

想要在元宵節這天補財庫，楊登嵙說，民眾可在家準備好三牲、水果等供品、補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。

家中如無法擺案桌的話，楊登嵙建議也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

民眾祭拜時，要留意以下動作，「和神明說明自己的名字及住址」。如果想祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，「裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額」置於供桌之上，祭拜後隨身攜帶或存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」，便可因努力工作為自己帶來財運。

(中時電子報)