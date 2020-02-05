精選《中國時報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月5日)的國際新聞重點。

【1】川普國情咨文 偉大的美國回歸

美國參議院針對川普總統的彈劾審判接近尾聲，眾議院彈劾代理人與川普律師團隊3日總結陳詞，接著參院就彈劾條文進行表決，由於共和黨掌握過半席次，川普幾篤定會獲判無罪。川普亦似乎充滿信心，4日晚將赴國會兩院聯席會議發表國情咨文，屆時他也會與啟動彈劾調查的眾院議長裴洛西同框，兩人免不了再度上演「仇人相見」大戲!

【2】民主黨愛荷華州初選 淪鬧劇

眾所矚目的美國民主黨首場總統候選人黨內初選，於3日晚上在愛荷華州舉行，但原本應為該黨總統選戰打響第一炮的愛州初選竟淪為鬧劇，由於3組計票結果之間出現「不一致」，導致整個初選結果遲遲無法出爐，要到4日稍晚才公布人工計票結果。左翼聯邦參議員桑德斯已自行宣布取得領先!

【3】WHO阻援我發言 外交部批陸蠻橫

武漢肺炎疫情全球延燒，世界衛生組織(WHO)排除我國專家參與相關防疫會議，引起國際社會關注，非洲友邦史瓦帝尼在WHO會議上聲援我國，不過發言到一半，竟遭日籍會議主席打斷。

【4】泰國武漢撤僑 專機載回160人

泰國於4日一早派出撤僑專機，從湖北武漢載回約160名泰國公民，這些人返國後將隔離14天，不過泰國政府不願透露隔離地點，以免遭到附近居民反對。泰國昨日通報新增6起2019新型冠狀病毒確診病例，累計達25起，是中國大陸以外確診病例最多的國家。

【5】日本單日添3例第2次病毒檢查才確診 共23例

日本厚生勞動省4日確認了3例新型冠狀病毒肺炎的確診病例，3人都是最初的病毒檢查沒有發現感染，再次檢查才確診。這使得日本國內確診人數達23人。

(中時電子報)