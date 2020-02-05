由於中國央行人民銀行干預，市場對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎病毒）疫情可能衝擊經濟的憂慮減輕，美股今天收高，道瓊工業指數漲逾400點。

道瓊工業指數上揚407.82點或1.44%，以28807.63點作收。

標準普爾指數上漲48.67點或1.50%，收在3297.59點。

科技股那斯達克指數上漲194.57點或2.1%，收9467.97點。

(中央社)