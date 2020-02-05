人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點 08:492020/02/05 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於中國央行人民銀行干預，市場對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎病毒）疫情可能衝擊經濟的憂慮減輕，美股今天收高，道瓊工業指數漲逾400點。 道瓊工業指數上揚407.82點或1.44%，以28807.63點作收。 標準普爾指數上漲48.67點或1.50%，收在3297.59點。 科技股那斯達克指數上漲194.57點或2.1%，收9467.97點。 (中央社) #指數 #道瓊 #病毒 #上漲 #道瓊工業指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 2020武漢風暴》日遊輪一夜確診10例！20台灣人在船上 - 國際 2020武漢風暴》未及時列國際緊急事件 外媒曝陸施壓世衛關鍵原因 - 國際 Kobe過世留780億遺產 美媒：恐掀起婆媳風暴 - 國際 直播》彈劾大反擊！川普發表國情咨文演說力推經濟 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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