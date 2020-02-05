時序進入冬天，不少人開始手腳冰涼、感覺氣血不足，開著暖氣雖然能暖和身體，總歸是治標不治本，所以人體為了增加體溫和暖身驅寒，就會開始進食一些補氣的食材或藥膳，想辦法補元氣、暖身體和養血。

氣候寒冷，空氣也變得乾燥，人體皮膚也變得乾燥，容易上火、畏寒怕冷，感冒也是常見症狀，很多人身體開始吃不消。精於養生之道的人，會在剛入冬時，開始服用一些對症滋補的藥膳，提前為身體儲存能量。

中華經絡美容醫學會名譽理事長吳明珠表示，寒冷的氣候會損傷人體陽氣，老年人陽氣虛衰，冬寒更為傷陽，陽虛的老人在冬天病情易加重，甚至死亡者甚多；而患有慢性病，心腎陽虛衰者，禦寒力低，更怕過冬天，所以在冬天要特別注意防寒保暖，宜多吃溫熱性食物。

防寒保暖的食材、藥膳非常多，哪些是適合冬天的溫熱性滋補食材？吳明珠推薦以下幾種具溫補腎陽、心陽、脾陽的食材藥膳，慢性病患者可根據體質、病況而選用。

1、甘溫熱性的肉類食物：如羊肉、鹿肉、牛肉等肉類，富含蛋白質、脂肪、醣類，熱量高，禦寒效果好。

2、甘溫熱性的根莖類食物：如胡蘿蔔、馬鈴薯、山藥、牛蒡、地瓜、菠菜根等根莖類蔬菜，因含有大量的鐵、錳、磷、鈣等礦物質，與禦寒肉食配合食用，不但可以增加禦寒力，還可清除肉食中多餘的膽固醇。

3、富含鐵質食物：如動物肝臟、雞肉、蛋、豆類、香菇、黑木耳、芹菜、菠菜等可多吃，與富含維生素C的新鮮蔬果同食，可促進鐵質吸收，使各種營養成分能充分氧化，產生熱量，提高身體的抗寒能力。

4、辣椒：辛辣可使末梢毛細血管擴張，流向體表的血液增加，可抵禦寒冷。

5、核桃仁：能補腎強精，含脂肪40～50％，這種不飽和脂肪酸能降低膽固醇，防止動脈硬化和高血壓，所含糖類又能產生高熱量，含有卵磷脂和維生素E能增強細胞活性，促進造血功能。一顆核桃就是一個產熱的營養方，冬季食用有很好的防寒保暖作用。對老年氣喘、腦力減退，也有一定的防治效果。

6、栗子（板栗）：甘溫補腎，腎虛怕冷而又腰膝無力者，常吃有益，與糯米一同煮粥，常吃還可治療慢性結腸炎所致的寒瀉。

7、韭菜：屬於熱性蔬菜，含有大量的維生素A、B群、鈣、磷、鐵，煮熟吃可助陽暖腎，增強禦寒能力。凡背心冷、腰膝酸冷者，常吃有不錯效果。

8、薑棗紅糖飲：用生薑10克、紅棗5枚、紅糖15克煨成湯，服用後，會頓覺全身暖和舒暢，還能防治冬天風寒感冒。

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(中時電子報)