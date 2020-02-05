精選《中國時報》不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】陸確診破2萬例 美專家將幫忙

大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，至2月4日累計確診病例破2萬例，死亡病例來到425例。值得關注的是，貴州有一名一個月大的女嬰被確診感染武漢肺炎，成了全球年齡最小的患者。據路透報導，隨著疫情升溫，大陸已同意讓美衛生專家抵陸，參與世界衛生組織（WHO）的任務，對抗疫情的任務。

【2】實名制明上路 偏鄉淪防疫邊緣人

武漢肺炎造成全台口罩大缺貨，中央決定6日起將祭出實名制，要用健保卡，每人7天限買2片，引起地方罵聲四起，南投縣鹿谷、信義鄉連健保藥局都沒有，仁愛鄉只1家健保藥局，讓偏鄉淪為「防疫邊緣人」，居民大罵「這是怎樣的政府？」；宜蘭縣府也喊苦指出，全縣每日應分配到5萬片口罩，實際上只拿到3.4萬片。

【3】殺女友及雙胞胎 狠男遭求重刑

中市去年發生駭人聽聞的母子3屍命案，兇嫌陳宏嘉因不滿陳姓女友與異性曖昧起爭執，狠心掐死她，甚至將2人所生未滿周歲的雙胞胎，塞入洗衣機悶死。台中地檢署4日依殺人罪起訴陳男，檢方引用黎巴嫩詩人卡里．紀伯倫的作品，沉痛指出「你的孩子不是你的，他們是『生命』的子女」，痛批陳男罔顧養兒責任，還剝奪其生命，惡性重大，請求從重量刑。

【4】疫情蔓延 新北觀光景點 冷熱互見

武漢肺炎疫情造成人心惶惶，根據新北市觀光旅遊局統計，烏來、碧潭、十分和瑞芳等4大風景特定區，今年春節連假初一至初五期間，總造訪人次共464萬，相較去年同期的530萬人次而言，減少1成3，其中烏來與碧潭兩處，人潮相較去年均不減反增，未受疫情影響。

【5】取消香港武漢15場演唱會 華仔5億飛掉

近來武漢肺炎肆虐，劉德華（華仔）「My Love Andy Lau World Tour」世界巡迴演唱會，原訂4月17至19日在武漢開唱，主辦單位4日宣布因疫情事態嚴峻，武漢場取消舉行，因門票尚未開賣，沒有任何退票手續。主辦也向粉絲深表歉意，「將持續關注疫情的發展，眾志成城，萬眾一心，期盼疫情早日消散。」

(中時電子報)