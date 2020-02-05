根據中國基金報的報導指出，大陸武漢肺炎疫情持續緊張，迄4日深夜的突發通告封閉式管理區域持續擴大！包括南京、寧波、福州、哈爾濱等所有小區予緊急封閉管理！

據中國基金報的綜合整理報導如下：

繼杭州市在2月3日漏夜緊急發布全城封閉式管理後，封閉式管理正向大陸各大城市蔓延。包括江蘇省南京市、福建省福州市、黑龍江省哈爾濱市等主要省會城市出手，浙江省寧波市、江蘇省徐州市也緊急通告，更有河南省駐馬店市有通告每戶每5天只能1人外出一次采購生活用品。

2月4日晚上10：51，寧波發布《寧波實施疫情防控“十二條”措施》，通告所有村（小區）一律實行封閉式管理。所有市民未佩戴口罩一律不得出入公共場所。每戶家庭（居家隔離家庭除外）每兩天可指派1名家庭成員外出采購生活物資。

2月4日晚上10：46，南京官方發布《關於進一步加強疫情防控期間小區管理的通告》，全面實施小區封閉式管理。

2月4日，哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作指揮部發布第8號公告，為切實加強應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，有效防止疫情擴散蔓延，堅決打贏疫情防控阻擊戰，依據相關法律法規及規定，結合哈市實際情況，現將有關事項公告。

2月4日，徐州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部發布第7號通告。將進一步加強社區疫情防控工作。

另據海峽都市報2月4日的報導，福州市轄下鼓樓區、長樂區、馬尾區、閩侯縣、連江縣、永泰縣等區縣發布最新疫情防控禁令，出臺最嚴出行管控措施。

此外，根據梨視頻報道，河南省駐馬店市驛城區疫情管控通告，自2月4日起，居民小區只保留一個出入口，每戶每5天只能1人外出一次采購生活用品。

(工商 )