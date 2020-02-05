廣告教母余湘跟宋楚瑜搭檔選正副總統，聞名全台，不過她在大陸公司的合夥人卻控訴，余湘中途投資喊卡，只丟下一句「我不付錢了」，即不理不睬，由於余湘原本答應的資金沒到位，再加上市場萎縮，合夥人王飛為了公司營運，只能辛苦賣掉房產苦撐。

王飛表示，他隻身飛往台灣向余湘索討未付的投資金未果，決定打官司，2018年7月上海飛盛依《公司法》以及雙方簽訂合資合約提告台灣聯廣「逾期未繳納出資違約責任」，申請國際仲裁，去年經中國國際經濟貿易仲裁委員會做出裁處，支持上海飛盛提出的申訴，也就是說台灣聯廣得付足未付的投資金。

另外，在台灣也透過律師向士林地院遞狀提出民事訴訟，控告台灣聯廣未按期出資，違反《公司法》，目前一審判決還未有結果。

除了官司外，目前上海聯廣飛盛公司營運狀況岌岌可危，余湘合股投資中途喊卡，再加上合作前2年，虧損了1200萬人民幣，且廣告市場近來萎縮，公司不斷精簡人力，今年農曆年前又裁員5人，公司已經是苦撐狀況。王飛說，「我甚至賣掉深圳一套房產變現幾百萬元來應急，勉強維持公司營運。」

王飛質疑，「余湘這樣的人怎麼能出來選副總統？」商場上總有算計，但余湘「擺爛」直接賴帳，「只丟句話說反正我不付錢了」，兩手一攤就不管他的死活，沒江湖道義也違法，王飛甚至懷疑余湘違反「競業條款」跟其他業主合作，打算踢開上海聯廣飛盛，成立新的廣告公司進軍大陸，獲取更大利益。

王飛拿出合約書，上頭有余湘簽名蓋章，證明兩人合夥投資開設「上海聯廣飛勝公司」確有其事。（圖／讀者提供）

本刊記者求證余湘關於合夥投資一事，余湘表示投資款沒有不給，她曾在2016年5月匯款204萬人民幣給對方，還有水單為證，但不知何原因王飛卻不去銀行提領；由於上海聯廣飛盛自開業後至2015年7月，已虧損700多萬人民幣，聯廣發函派員查帳但被以「會計休長假」為由，碰了軟釘子。「不清楚為何王飛要出面爆料。」

王飛則說，余湘匯款金額不足，且是以其個人名義匯出，因此他才拒絕提領，透過司法尋求公道。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)