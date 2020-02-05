聯廣在台灣廣告界是老字號指標龍頭，曾執掌聯廣的董事長余湘從總機小姐崛起的傳奇故事令人津津樂道，但檯面上被評為隨和親切的她，其密友卻透露余湘個性錙銖必較，一切以「可利用價值」衡量。

本刊調查，今年61歲的余湘發跡過程十分傳奇，從總機小姐入行一路到業務主管，余湘2004年成為群邑集團董事長兼總裁，不到5年就為集團增加130倍的獲利。由於外商廣告大舉攻台，老字號聯廣廣告業績大幅下滑，2009年累積負債達20億元，不過在余湘出資入主後即讓聯廣轉虧為盈。

在廣告界有一席之地，余湘檯面上為人隨和親切，但其友人私下表示，實際與余湘一起共事過的同事都稱她為「女暴君」，對員工大呼小叫是家常便飯；在余湘眼裡一切以「可利用價值」做衡量基準，例如資遣幹部時，更以「經理是管理階層非員工」說法，拒給資遣費，讓曾為她賣命工作的經理很感慨，只能委屈對余湘友人哭訴。

本刊記者求證余湘關於合夥投資一事，余湘表示投資款沒有不給，她曾在2016年5月匯款204萬人民幣給對方，還有水單為證，但不知何原因王飛卻不去銀行提領；由於上海聯廣飛盛自開業後至2015年7月，已虧損700多萬人民幣，聯廣發函派員查帳但被以「會計休長假」為由，碰了軟釘子。「不清楚為何王飛要出面爆料。」

王飛則說，余湘匯款金額不足，且是以其個人名義匯出，因此他才拒絕提領，透過司法尋求公道。

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(中時電子報)