有「廣告教母」稱號的余湘在廣告界呼風喚雨，情史也很精彩，余湘密友私下透露，余湘暱稱丈夫吳力行為「吳哥哥」，兩人當年因為工作關係相識，但「吳哥哥」已婚，余湘三不五時暖心舉動收服吳力行，之後吳哥哥離婚娶了余湘，小三變正宮。

余湘密友透漏，余湘和吳力行兩人當年結婚有如電視劇中小三扶正的戲碼，當時余湘和吳力行，一個是廣告公司業務，一個在台視業務部，工作往來密切，但「吳哥哥」當年是已婚身分，余湘以小三姿態買點心、送飲料、苦等下班等等，一點一滴征服「吳哥哥」。

因為兩人生活目標均是「賺錢」，一拍即合，隔沒多久「吳哥哥」就離婚娶了余湘。密友說，余湘當年背負小三罵名，入門後下足功夫討好公婆和前妻所生的兒子，另一方面也疏遠知道此段不堪往事的廣告圈老友們，企圖掩蓋過去。

而余湘和吳力行的結合，兩人至今感情甜蜜蜜，同時多年來積攢下大筆財富，這次因為參與選舉，余湘雄厚財力也被攤在陽光下。根據中選會所公布的公職參選人財產申報資料中，余湘堪稱本屆總統副總統候選人中最富有者，除了存款總額近億，事業投資6.1億元，還有珠寶、古董、字畫等收藏價值高達1.28億元。其中珠寶的部分，光是8件手環就價值1600多萬元。

本刊記者求證余湘關於合夥投資一事，余湘表示投資款沒有不給，她曾在2016年5月匯款204萬人民幣給對方，還有水單為證，但不知何原因王飛卻不去銀行提領；由於上海聯廣飛盛自開業後至2015年7月，已虧損700多萬人民幣，聯廣發函派員查帳但被以「會計休長假」為由，碰了軟釘子。「不清楚為何王飛要出面爆料。」

王飛則說，余湘匯款金額不足，且是以其個人名義匯出，因此他才拒絕提領，透過司法尋求公道。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)