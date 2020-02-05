長相甜美的前「黑澀會美眉」成員黃暐婷（Apple），即使已是35歲的輕熟女，仍不乏追求者。去年12月6日深夜，本刊直擊Apple現身西門町，身穿牛仔褲搭配駝色長外套、球鞋，戴著黑色帽子和口罩，一派輕鬆打扮依然掩不住星味，正和身高180公分、長相酷似演員謝承均的型男牙醫院長趙國翔，進行一場浪漫的電影約會。

2019年12月6日晚間10點多，Apple頂著14度低溫與濛濛細雨，匆匆出門前往台北市林森北路的影城售票口，只見她抬頭望了一下場次表後，便走回林森北路，左右張望看似在等人。果然沒多久，一輛要價逾新台幣5百萬元的限量款瑪莎拉蒂轎跑，帥氣地停在Apple身旁，她迅速鑽進副駕座，香車美人直奔台北市西區。半個小時後，瑪莎拉蒂停在西門町一處立體停車場，Apple和駕駛一同下車，直接走到一旁的「今日秀泰影城」。仔細一看，這名駕駛竟是《醫師好辣》節目「好辣醫師團」的主要成員趙國翔。33歲的他留著落腮鬍，180公分高，身材英挺、胸肌厚實，五官深邃的俊俏臉龐，神似演員謝承均，難怪擁有「台灣最帥牙醫」封號。

在林森北路影城沒買到票的Apple，被趙國翔限量的白色瑪莎拉蒂轎跑接走。（圖／CTWANT攝影組）

趙國翔和Apple同樣穿著牛仔褲，腳踩白色球鞋，二人買了雙人套票，看似準備來場午夜約會。取餐時，趙國翔一手拿著爆米花，一手拿著飲料；等候Apple上廁所時，他雖然滑著手機，仍不時瞥向女廁門口，關心Apple出來沒，很有紳士風度。經過大約2小時的影廳暗室相處，「趙A」二人再度現身時，已是隔天的凌晨1點28分。二人雖然一路說笑走向停車場，但對身處公共場所仍有些顧忌，始終保持著微妙的安全距離，只有四下無人時，才敢緊貼著對方取暖。

經過兩小時暗室約會後，Apple依偎著趙國翔前往停車場取車。（圖／CTWANT攝影組）

期間Apple突然停下腳步，伸直雙臂緊盯右手，趙國翔見狀一把輕握她的左手臂，看似打算趁機環抱。正當趙國翔準備順勢前滑，進入大手牽小手的關鍵時刻，後方卻駛來一輛不識相的黑色轎車，破壞這一場親密接觸，略顯矜持的Apple隨即將手抽回，小倆口便上了車。回程的路上，趙國翔似乎想要爭取多一點相處時光，大約10分鐘的路程，硬是開了快半個小時，凌晨2點左右才把Apple送到家。趙國翔接著直接回到台北市內湖住處，結束這場深夜約會。

(中時電子報)