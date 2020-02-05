33歲「美胸女王」卓毓彤（熊熊），憑著傲人G奶和天然呆的個性，成為不少男性的夢中情人。去年6月，熊熊才被本刊拍到同居高帥男星杜天皓，沒想到今年護花使者已換成從《大學生了沒》出道的李唯楓；本刊直擊，小倆口不但在大街上打情罵俏，在武漢肺炎搞得人心惶惶之際，更不忘隔著口罩親吻，堪稱約會最佳示範。

口罩擋不住愛得正烈的熊熊和李唯楓，即使身處大街，卻能無視旁人驗肌挑逗、撫背催情、貼額啾咪，浪漫指數破表。（圖／本刊攝影組）

2月1日下午近2點，本刊直擊行程滿滿的熊熊東奔西跑，去了好幾個地方辦事，直到晚間7點左右，才回到台北市內湖區的香閨。10多分鐘後，穿著一身黑的熊熊再度出門，此時不但多了黑口罩，還有一位也戴著口罩、身穿牛仔外套的高瘦男子相伴，二人以「口罩鴛鴦」的姿態前往附近的小吃店用餐。

李唯楓大展Man味緊摟著熊熊，大肆採買後，2人一同回到熊熊的香閨。（圖／本刊攝影組）

一路上熊熊和口罩男完全沈浸在二人世界，摸摸、抓抓、拉手樣樣來，甚至在騎樓打情罵俏了起來。熊熊俏皮地抓住男生的口罩和脖子，對方則是將她一把擁進懷裡，甚至隔著口罩啾了幾口，完全就是偶像劇情節。吃完晚餐的回程路上，熊熊更直接伸手猛摸男生的胸膛和腹部，看似十分滿意他的胸腹肌。雖然才剛吃完晚餐，胃口很好的二人又買了飲料和水果，接著到速食店買了一袋食物，最後才十指緊扣、心滿意足地走回小倆口的愛巢。原來，口罩男就是從《大學生了沒》出道的李唯楓。

早在1月31日晚間7點半，本刊就曾在台北市西門町，看見熊熊行色匆匆地搭上李唯楓駕駛的藍色馬自達，一行三人直奔桃園吃燒肉。熊熊一進入餐廳，就與李唯楓並肩而坐，更宛如賢內助般幫對方收外套，不時含情脈脈地盯著男生瞧；從二人的互動看來，若要說他們不是情侶，應該沒人會信。

熊熊和李唯楓一路上說說笑笑、打情罵俏，聊得非常開心。（圖／本刊攝影組）

深夜10點半，小倆口與友人有說有笑地走出店外，一路不忘打情罵俏，隨後四人轉往酒吧續攤。到了晚間11點53分，眾人酒足飯飽後離開酒吧，轉往熊熊的內湖住宅繼續聚會，直到近清晨5點才結束，但始終未見熊熊和李唯楓離開此處。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)