近幾年受大環境影響，台灣演藝環境也隨之變差，在工作機會減少的同時，讓不少藝人為了生計，選擇離鄉背井前往龐大的大陸市場尋求更多的機會，除了早年的「小虎隊」吳奇隆、蘇有朋、陳志朋，還有霍建華、林心如夫婦等人，新一代竄起的的張韶涵、謝依霖（Hold姐），也都已在當地獲得不錯的好成績。

張韶涵參加《歌手2018》再度翻紅，張韶涵以每集150萬人民幣（約690萬台幣）加盟節目，14集下來輕鬆入袋9660萬台幣，收入十分可觀。近日她推出新專輯《？》，並於大陸展開巡演，不過因武漢肺炎疫情影響，2月29日於北京的演唱會只好延期。

楊宗緯 2007年參加《超級星光大道》走紅，近年事業重心轉往大陸，去年底被爆搶唱未授權歌曲〈啊默契〉，今年1月在微博諷刺該曲作者吳青峰引發熱議。

謝依霖2011年在《大學生了沒》以「Hold住姐」出道，2013年演出陸片《小時代》後走紅。2016年成為東方衛視《四大名助》主持群，有著出眾的搞笑天賦和天生喜感的她，堪稱最佳黃金配角。

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(中時電子報)