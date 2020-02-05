這幾年電視、電影圈殺出不少原本出身綜藝節目的諧星、主持人、通告藝人前來搶灘，更繳出不少精彩演技成績單，讓眾人驚艷。例如熊熊就是從通告咖跨進戲劇圈領域，身價更是水漲船高，讓人驚訝的發現，其實綜藝與戲劇之間的距離，並沒有想像中的那麼遠。

安心亞2009年起成為《全民最大黨》固定班底，因模仿郭書瑤引起關注；隔年跨界演出電視劇，直到接下《妹妹》女一角色後，演技開始受到肯定，之後更以《阮氏碧花與她的兩個男人》，入圍金鐘獎「迷你劇女主角」，演技備受肯定。

納豆主持《大學生了沒》成為其代表作，期間接演多部電視劇、舞台劇及電影，2016年時以電影《一路順風》入圍第53屆金馬獎最佳男配角獎。

黃鐙輝出道時以模仿康康廣為人知，因電影《艋舺》躍上大銀幕，之後演出多部電視劇及電影，去年更以《奇蹟的女兒》拿下電視電影男配角獎。

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(中時電子報)