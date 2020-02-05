熊貓美食外送平台登台至今已逾7年，但是爭議卻有增無減，本刊也接獲外送員投訴指，熊貓公司對外聲稱與外送員關係為「承攬制」，但實際上外送員卻沒有選擇接單的權利，形同「雇傭制」，若貿然拒單還會遭到公司惡整，發派「遙遠訂單」處罰。

「宣稱外送員可以自由接單，根本都是假的。」資深熊貓外送員小恩（化名）透露，熊貓對外聲稱可以自己決定上下班時間，她為負擔家計簽下「承攬制」合約，實際上路後才發現一切都是謊言，公司根本把他們當成雇傭員工在用。

小恩表示，若是外送員出現打卡遲到、拒絕訂單情形，就會被熊貓公司用「派遙遠訂單」、「強制外送員下線」、「扣分或停權」、「不給訂單」等4招惡整，小恩舉例，例如土城的外送員被派到內湖取餐，然後再送回土城。但往往完成1單就要花上1個小時，不但消費者等待時間加長、餐點品質受到影響，外送員必須送完這張訂單才能接下1張，無形之中增加許多成本。

外送員若是遲到、拒單，熊貓公司就會用罰派遠單等手段處罰，單程公里數就可達4公里以上。（圖／讀者提供）

勞動部職業安全衛生署副組長林秋妙表示，根據去年10月對熊貓公司勞檢結果，發現熊貓公司與外送員之間為「雇傭關係」並非「承攬關係」，但熊貓公司與外送員所簽訂合約卻聲稱為承攬制，已明顯違反《勞基法》，勞動部對此已經開罰；而熊貓公司「片面更改抽成金額」、「處罰拒單外送員」一事，林秋妙則呼籲外送員檢具相關證明，向各縣市政府勞工局申訴、檢舉。

熊貓公司對於外送員指控「四大賤招」一事，王姓公關表示，目前公司已經取消評分制度，並改用獎勵的方式，也會給外送員選擇上線時間、拒單的權力。針對外送員質疑「新制」等同「減薪」，她則說，「熊貓公司將會觀察狀況並蒐集意見，二月份將新增獎金與特定時段加給等獎勵制度」。

而針對勞動部勞檢結果不符《勞基法》規定一事，王姓公關則強調，「目前與外送夥伴為承攬關係，我們持續配合主管機關並改善外送員的承攬準則，讓外送夥伴可以自由、彈性的賺取報酬。」

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(中時電子報)