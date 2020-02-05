雖然熊貓公司聲稱與外送員關係為「承攬制」，但外送員的自由接單、自由上下線的權力卻遭到熊貓公司剝削。本刊調查，熊貓公司會對拒絕訂單的外送員進行各種懲罰，除了發派遙遠訂單外，拒單還會遭到公司「扣分」，分數較低的外送員除了會排不到班，還可能接不到單，讓外送員們根本不敢貿然拒單。

本刊日前紀錄小恩「實測」犯下遲到、拒單的「懲處結果」，人在板橋的小恩先遲到30分鐘打卡，結果上線後第1單就被派去4公里外的土城取餐，再送到3公里外的永寧捷運站；小恩拒絕接單，當下立即遭系統強制下線，接下來就將近1個小時沒有任何派遣。

1名曾在熊貓公司系統部工作的阿明（化名）也指出，雖然公司聲稱已經取消評分制度，但他3個禮拜以前還是看到了外送員的「成績單」。所謂成績單，指的就是依據外送員拒單次數、頻率分為5個組別。

最聽話的第1組外送員相對第5組排班時間更自由，單量也多出許多。小恩說「第5組無法選班，派送的單量也很少，根本無法達到熊貓新制規定的單量，也就是說第5組根本拿不到每單60元的抽成費用。」

熊貓公司雖然宣稱沒有評分、扣分制度，但本刊還是獨家取得今年初熊貓公司內部對外送員的「評分表」。（圖／讀者提供）

勞動部職業安全衛生署副組長林秋妙表示，根據去年10月對熊貓公司勞檢結果，發現熊貓公司與外送員之間為「雇傭關係」並非「承攬關係」，但熊貓公司與外送員所簽訂合約卻聲稱為承攬制，已明顯違反《勞基法》，勞動部對此已經開罰；而熊貓公司「片面更改抽成金額」、「處罰拒單外送員」一事，林秋妙則呼籲外送員檢具相關證明，向各縣市政府勞工局申訴、檢舉。

熊貓公司對於外送員指控「四大賤招」一事，王姓公關表示，目前公司已經取消評分制度，並改用獎勵的方式，也會給外送員選擇上線時間、拒單的權力。針對外送員質疑「新制」等同「減薪」，她則說，「熊貓公司將會觀察狀況並蒐集意見，二月份將新增獎金與特定時段加給等獎勵制度」。

而針對勞動部勞檢結果不符《勞基法》規定一事，王姓公關則強調，「目前與外送夥伴為承攬關係，我們持續配合主管機關並改善外送員的承攬準則，讓外送夥伴可以自由、彈性的賺取報酬。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)