月前鬧得沸沸揚揚的熊貓外送員集體罷工，許多外送員走上街頭爭取自身權益。本刊調查，外送員抗議「新制」每單的抽成金額從原本的70元調降至60元，且每個月要達到一定的接單量、並購買熊貓公司的設備才能領到，否則每單抽成金額只剩45元。

本刊調查，熊貓公司對拒單外送員的處罰「4大賤招」，導致外送員往往完成1筆訂單，就要花上1個小時，大幅增加外送員油耗等成本，而在路途中餐點品質也會受到影響，消費者等餐時間也會拉長，外送員們更加容易遭到客訴。

資深外送員小恩（化名）指出，若是拒絕公司系統的派單，也會受到「懲罰」，除了接下來的訂單，都是單程動輒4、5公里以上距離，更要把這些多達10到20張的遙遠訂單送完，才能再接收到正常距離（1公里內）訂單，小恩直呼「根本就跟把人當苦力一樣。」

參與罷工的外送員阿美（化名）氣憤的表示，「公司片面就更改制度、抽成金額，都沒跟我們商量！」另一名外送員阿強（化名）則指出，參與罷工的外送員，現在每個小時有2單就已經相當多了，再加上1張遙遠的訂單，就需要花費近1個小時完成，改為新制之後，訂單量根本不可能達到標準，阿強質疑，「這根本是變向的剝削、減薪。」

勞動部職業安全衛生署副組長林秋妙表示，根據去年10月對熊貓公司勞檢結果，發現熊貓公司與外送員之間為「雇傭關係」並非「承攬關係」，但熊貓公司與外送員所簽訂合約卻聲稱為承攬制，已明顯違反《勞基法》，勞動部對此已經開罰；而熊貓公司「片面更改抽成金額」、「處罰拒單外送員」一事，林秋妙則呼籲外送員檢具相關證明，向各縣市政府勞工局申訴、檢舉。

熊貓公司對於外送員指控「四大賤招」一事，王姓公關表示，目前公司已經取消評分制度，並改用獎勵的方式，也會給外送員選擇上線時間、拒單的權力。針對外送員質疑「新制」等同「減薪」，她則說，「熊貓公司將會觀察狀況並蒐集意見，二月份將新增獎金與特定時段加給等獎勵制度」。

而針對勞動部勞檢結果不符《勞基法》規定一事，王姓公關則強調，「目前與外送夥伴為承攬關係，我們持續配合主管機關並改善外送員的承攬準則，讓外送夥伴可以自由、彈性的賺取報酬。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)