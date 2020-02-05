與宋楚瑜在今年初搭檔參與總統大選失利的「廣告教母」余湘，如今遭上海一家廣告公司出面控訴，指余湘曾在2013年約定合資在大陸開設廣告公司，沒想到卻突然反悔，身價10億的余湘拒絕支付後期款項，造成上海廣告公司業者王飛指控，余湘此舉令他公司營運岌岌可危，大罵余湘「簡直心狠手辣，毫無誠信可言。」

曾任聯廣傳播集團董事長的余湘，每年手握百億元的廣告預算，聯廣又跟辜家有深厚淵源，因此成為大陸廣告公司希望合作的對象，王飛說原本余湘沒答應，直到2012年底，余湘主動致電王飛，雙方開始合作投資開廣告公司。

王飛表示，他本身在上海經營「飛盛廣告公司」，而台灣聯廣在台灣廣告界屹立數10年，牌子老口碑好，原以為結合雙方優勢進軍大陸能賺進百億，沒想到她卻在談好的投資案中途抽腿，少了余湘2百多萬人民幣的投資金，王飛說自己只能苦撐，賣房產補錢坑，公司幾乎快倒閉。

投訴人王飛表示仰慕聯廣名氣，找上余湘合資開公司，沒想到余湘突然中途抽腿，讓他踢了大鐵板。（圖／讀者提供）

本刊記者求證余湘關於合夥投資一事，余湘表示投資款沒有不給，她曾在2016年5月匯款204萬人民幣給對方，還有水單為證，但不知何原因王飛卻不去銀行提領；由於上海聯廣飛盛自開業後至2015年7月，已虧損700多萬人民幣，聯廣發函派員查帳但被以「會計休長假」為由，碰了軟釘子。「不清楚為何王飛要出面爆料。」

王飛則說，余湘匯款金額不足，且是以其個人名義匯出，因此他才拒絕提領，透過司法尋求公道。

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(中時電子報)