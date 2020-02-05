「廣告教母」余湘跟大陸合夥人王飛，共同在上海投資廣告公司，但合夥人王飛控訴余湘中途喊卡，拒付後期投資款，而他來台要錢，余湘居然避而不見，只請丈夫吳力行出面「伴遊接待」，從頭到尾帶著王飛在台北吃吃喝喝，連余湘一面都沒見到，企圖用這樣的手段呼攏過關。

本刊調查，余湘和王飛共組「上海聯廣飛盛公司」，簽訂合約中，由王飛擔任負責人，其中載明余湘所代表的台灣聯廣持有百分之51的股權，飛盛則持股百分之49；明訂雙方2年內（至2015年）投資額，其中台灣聯廣出資510萬人民幣（約台幣2550萬元）。

不料，合資公司在經營一年多後，到了2014年10月，余湘只付了人民幣306萬後突然不再匯款，依照合約尚未繳完的投資金額還有204萬人民幣，從此沒有下落。

合開公司卻被信任的夥伴余湘擺了一道，讓王飛相當憤怒。他說，當時公司開設後，余湘本人從未親自到過上海，也從未在公司活動中露面，而他為了索討投資金，曾在2015年初飛至台灣，「我來台灣她（余湘）也一直躲著不肯見面，就叫她丈夫帶著我在台北吃吃喝喝，就是不提何時付錢，企圖蒙混過關。」

本刊記者求證余湘關於合夥投資一事，余湘表示投資款沒有不給，她曾在2016年5月匯款204萬人民幣給對方，還有水單為證，但不知何原因王飛卻不去銀行提領；由於上海聯廣飛盛自開業後至2015年7月，已虧損700多萬人民幣，聯廣發函派員查帳但被以「會計休長假」為由，碰了軟釘子。「不清楚為何王飛要出面爆料。」

王飛則說，余湘匯款金額不足，且是以其個人名義匯出，因此他才拒絕提領，透過司法尋求公道。

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(中時電子報)