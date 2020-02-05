衛生福利部長陳時中，昨（4）日宣布武漢台商確診肺炎時，哽咽落淚，衛福部臉書小編也發文募集大家的關心。不斷電拚防疫，陳時中行程曝光，也讓網友不捨，發起「陳時中部長去休息」活動。

陳時中宣布武漢台人確診，數度哽咽，也提到帶這些台商回來的重要性，就是要避免病人留在武漢，在不好的醫療環境中可能喪失寶貴生命。記者會中，陳時中情緒激動，一度講不下去。

臉書「台灣肉圓世界同行」也列出從3日上午九點，到4日晚間八點開記者會的「鐵人行程」，指出陳時中上次睡覺應該是上週日（2日），並發起活動，只要有防疫發文、留言，都加上「#陳時中部長去休息」，一起CUE部長去睡覺。

網友也紛紛留言標註，表示「部長加油，挺你」、「部長快睡！」「我們不要英雄，我們要所有防疫人員都健健康康的回家」、「第一線防疫人員辛苦了」、「請為國人照顧好自己」，衛福部臉書小編也留言回應「我一定轉達！」

(中時電子報)