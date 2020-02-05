日媒今（5）日報導，一艘停靠在橫濱港外海的遊輪經檢疫後，已知船上有10人感染2019新型冠狀病毒，讓日本武漢肺炎確診病例數上升至33人，是大陸以外確診病例數最多的國家。此外，據了解，船上有20名台灣籍乘客。

目前已知，停靠橫濱港外海的鑽石公主號遊輪有10人確診武漢肺炎。

日經中文網報導，一艘公主遊輪的「鑽石公主號」上月因一名香港男子確診染上武漢肺炎病毒，遊輪於3日停靠橫濱港外海，船上3,711人全部隔離。

綜合日本朝日電視台、日本放送協會（NHK）、路透社今日報導，經檢測後，船上有10個人對新型冠狀病毒呈現陽性反應，隨後日本厚生勞動省也已經證實，船上有10人確診武漢肺炎。

今日清晨，日本海上保安廳的船隻已靠近鑽石公主號，欲將感染新型冠狀病毒者運送上岸。

據中央社報導，這艘遊輪可載約2,700名乘客、機組員約1,100人，根據遊輪乘客日前上傳網路的乘客國籍分布，當中也包含20名台灣人，其餘國籍包括1,285名日本人、470香港人、425美國人、215加拿大人、40英國人、25俄羅斯人、15以色列人、13紐西蘭人。

據了解，這艘鑽石公主號除了日本外，曾停靠過香港、越南及台灣。

日本厚生勞動省4日宣布，武漢肺炎確診人數為23人，再加上遊輪上初步確診的10人，日本確診數上升至33人，是大陸以外確診數最多的國家。

同時厚生勞動省也表示，船上共計133人和出現發燒、咳嗽症狀者近距離接觸，計，目前日本檢疫官已經登船，對這133人的檢體進行病毒檢驗，在結果出爐之前，所有人都不能下船。

(中時電子報)