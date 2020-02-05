口罩供應告急引發民眾恐慌，前疾管局長（已升格疾管署）施文儀在臉書PO文，提出解決口罩荒的對策，並點名政治人物狂噴口水刷存在感、縣巿長亂戴口罩做錯誤示範是兩大禍因，讓網友直呼完全同意！

為解決口罩一罩難求的困境，國內明起實施口罩實名制政策，民眾需持健保卡到藥局買口罩，每人7天限買2片，施文儀昨在個人臉書發文，呼籲除了配合7天買2個口罩的政策，全民也應有「七二共識」，如此一來，口罩就會夠用。

1.不濫戴，不浪費。

2.即時分享口罩給家人及親友。

3.不囤積。

4.減少不急迫的醫療，減少至醫療院所看病、探病。

5.減少不必要的人群聚集、移動等社交活動。

6.政治人物别狂噴口水來刷存在感。

7.縣市首長應遵循中央流行疫情指揮中心所指導的戴口罩指引，勿做錯誤示範。

Ａ.共體時艱。

Ｂ.克難即够用。

施文儀所言的七二共識曝光後，竟意外打到兩類政治人物，也引來不少網友點讚並在留言處紛紛喊「完全同意」。

(中時電子報)