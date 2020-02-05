武漢肺炎疫情持續延燒，中國大陸各城市陸續採取封城、閉環管理等措施強化防疫。金管會表示，在武漢設有分支機構的台資銀行台籍員工中，目前僅台企銀1名經辦人員搭乘包機返台，仍有13名台籍行員留在武漢，至於杭州、溫州則均無分支機構設立。

銀行局表示，土銀、台企銀設有武漢分行，分別有6名及8名台籍員工，其中僅台企銀1名經辦人員搭乘3日的包機返台，其餘13人均留在武漢，主要考量目前健康狀況良好，回台需自主隔離管理14天，若武漢分行恢復營運，將無法如期返回武漢。

至於北富銀旗下子行富邦華一銀行亦設有武漢分行，據了解有3名台籍員工，但已在春節期間回到台灣。銀行局官員表示，由於富邦華一為子行，人員調度較便利，目前行內僅留守必要人力，其餘員工則可在家辦公。

據金管會統計，目前共有16家國銀在中國大陸設有分支機構。銀行局官員指出，台資銀行在中國大陸多以企金業務為主，必須臨櫃辦理業務的機會相對較少，因此台資銀行的中國大陸分行幾乎均採「分段上班」制，以降低感染風險。

(時報資訊)