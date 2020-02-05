中國大陸面臨經濟轉型及下行風險增加，使國銀大砍對中國大陸曝險額度。據金管會統計，銀行業2019年對中國大陸曝險額度降至1.65兆元，年減1299億元或7.32％，金額創2017年首季以來逾2年半新低、減幅創歷史新高，占決算後淨值比亦降至46％的新低水準。

銀行局副局長莊琇媛表示，國銀截至去年底對陸曝險為1.65兆元，其中授信年減達1124億元、投資年減27億元、資金拆借年減243億元，扣除風險移轉後，整體曝險金額較前年1.77兆元減少1299億元或7.32％。

同時，國銀2019年對陸曝險占決算後淨值比，亦呈現逐季下降態勢，依序為首季51.2％、第二季49.9％、第三季48.7％、第四季46％，創下展開統計以來新低紀錄。依金管會規定，銀行對中國大陸曝險金額不得超過淨值1倍。

國銀去年對中國大陸授信金額較前年大減，對陸曝險占淨值比逐季下滑，莊琇媛認為，中美貿易戰對中國大陸經濟成長造成影響，且中國大陸經濟面臨轉型壓力，使台資銀行承作授信業務愈趨保守，導致整體曝險金額較前年減少達1299億元。

觀察各家國銀去年底對中國大陸曝險金額，前5大依序為中信銀1926億元、兆豐銀1497億元、北富銀1252億元、國泰世華銀1112億元、合庫997億元，分別年減7.32％、年減8.77％、年減16.86％、年減0.34％、年增7.18％。

若以占決算後淨值比觀察，前5大銀行依序為中信銀70.1％、北富銀69.6％、台新銀及凱基銀60.4％、玉山銀58.8％，但比重均較前年底減少，分別年減10.44、4.91、2.88、9.84、12.77個百分點。

以曝險金額年減幅度觀察，去年前5大銀行依序為華銀減少33.03％、日盛銀減少26.59％、元大銀減少22.58％、新光銀減少22.1％、台灣花旗銀減少17.25％。

若以占決算後淨值年減幅度觀察，前5大銀行依序為日盛銀減少17.39個百分點、兆豐銀減少15.44個百分點、華銀減少14.98個百分點、上海商銀減少14.69個百分點、台企銀減少12.92個百分點。

(時報資訊)