大陸武漢肺炎疫情仍持續擴大，政府為緩解口罩荒將在6號起改為實名制購買口罩。但民進黨高雄市議員卻爆料高雄市府原先請里長登記需求量，隔天卻大改口說不用登記，讓他痛批「市府防疫發條鬆了？」網友則不干示弱回嗆「人家韓都低調默默防疫了，你只會批評？」。

肺炎持續升溫，行政院為了讓每人都能買到口罩，改採健保卡實名制，每人每週一共可買2片，避免不肖藥局、商人囤積口罩，各縣市政府也積極配合中央政策辦理，盡力避免引起民眾不必要的恐慌。

陳致中昨4日晚間則在臉書痛批高雄韓市府，有里長向他反映，「初六開工後市府請各里計算回報口罩需求數量，里長登記後隔天，180度大轉彎說不用了，登記不算數！基層氣得破口大罵！防疫視同作戰，該嚴肅以對之事，韓市長居然可以昨是今非！」，「真令人憂心市府防疫的發條上緊了嗎？」。

對於陳致中此番言論，網友也紛紛在他臉書留言回應，「配合中央實名制也錯了？」、「人家韓都低調默默做事了，你只會批評？」、「看了下陳致中臉書，除了整天搞罷韓，轄區疫情是都沒在關心？」。但也有網友批評韓「反正被罷免了，就糊搞瞎搞」、「韓草包，就光說」。

(中時電子報)