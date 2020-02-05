今天北台灣持續濕冷，氣象局發布新北、基隆北海岸大雨特報，要等到明天白天回暖。氣象局表示，周六至下周一(2/8~2/10)東北季風或大陸冷氣團影響，冷空氣比上一波更強，北部、東北部天氣濕冷，高溫僅17~19度，北部局部地區甚至會出現12度左右的低溫。

氣象局資料顯示，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。並且東半部、北部有雨，基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，3000公尺以上高山有結霜或下雪的機率。溫度方面，北臺灣高溫18度，整天涼冷，中部及花東23~25度，南部27度，清晨夜裡各地低溫13~17度。

氣象局說，周五(2/7)鋒面通過臺灣北部海面，東北季風再增強，北部、東半部有雨。周六至下周一受東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣冷，高溫17~19度，其他地區早晚亦冷，中部以北、東北部低溫13、14度，北部局部地區12度左右，南部及花東低溫15~16度。降雨方面，北部、東半部有雨，其他地區多雲到晴。下周二(2/11)回溫。

圖為大雨特報。(氣象局)

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(中時電子報)