另外一半如果都不洗澡、不刷牙，長期累積下來的臭味，勢必會影響到夫妻間感情。在印度比哈爾邦（Bihar）一名20歲嫩妻指控丈夫衛生觀念極差，全身臭到不行，因此要訴請離婚；荒謬的離婚理由也躍上當地媒體的頭條，婦女委員會（SWC）表示，最後仍裁定給夫妻2人2個月時間磨合，若真不行再由法院進行審判。

綜合外媒報導，20歲人妻索尼（Soni Devi）向當地婦女委員會（SWC）控訴，2017年與23歲水電工丈夫曼尼什拉姆（Manish Ram）結婚，沒想到對方的生活習慣超骯髒，不僅可以10多天不洗澡，還不刮鬍子、刷牙，長期下來真的覺得心力交瘁。

索尼憤怒表示，「我不想再和我丈夫住在一起，也無法繼續忍受這種侮辱，請讓我離開這個男人，因為他徹底毀了我的生活，趁現在沒有孩子，趕快離一離，不然勉強在一起，生活毫無意義與價值。」同時她指出，以夫妻關係來說，2人一點也不親密，等於名存實亡，因此對方應該歸還當初父親為她準備的嫁妝。

婦女委員會則表示，因為2人離婚的理由還有商量的空間，因此最後仍裁定給他們2個月時間磨合，但如果真的無法再繼續婚姻生活，將由民事法庭做出審判。而丈夫曼尼什拉姆則說，自己會努力改進不好的地方，希望妻子給機會。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)