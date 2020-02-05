武漢肺炎疫情延燒，全台瘋搶口罩，行政院下令明（6）日起口罩採實名登記制，並依身分證分流購買，一片5元。不只台灣，全球各地也傳出口罩荒，經濟部整理出各國口罩供應情形，其中日本已經漲到一片38元。

經濟部在臉書表示，武漢肺炎已成全世界的問題，也使得口罩的需求增加，最近很多在國外的台灣人，在網路社群分享買口罩的狀況，有些國家價格暴漲，有些則是很難買到。

我國駐外經貿組最近也回報各國情勢，經濟部指出，在口罩購買上，很多國家都出現價量皆不穩的情況，也排除最極端的數字，把幾個國家的情況做成表格給大家參考，顯示國際口罩價格不僅提高，市面上也已不易購買。

經濟部表示，台灣是口罩進口國，但在疫情發展下，各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制出口，這些因素都讓進口難度提高很多，所以經濟部會加強國內的生產能量，「強化既有」、「新建產線」雙管齊下，一個月後把產能提高到每日可生產一千萬片口罩。

從經濟部的表格可以看到，包含香港、日本、美國、英國、澳洲等國，市面上已不易買到口罩，其中韓國價格大幅上漲，要價約36元，日本則要38元。

(中時電子報)