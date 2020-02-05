武漢疫情持續延燒，全民瘋搶口罩景象依舊，行政院宣布6日開始實施實名制購買口罩，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為5元，又引發不小反彈。有評論就三點進行分析，並認為恐怕將引起新一波民怨。

實名制購買口罩政策上路後，民眾7天內只能購買一次口罩，最多2片，防止人頭購買戶，若需幫家人或朋友代買，每人每次僅能多拿一張健保卡代購。為分散人潮，凡身分證字號尾數為單號者，僅能在周一、三、五、日購買，身分證字號尾數為雙數者，僅能在周二、四、六、日購買。據《中評社》報導，此政策將再掀民怨。

該評論從三方面分析。首先，陸配來台若未滿6個月沒有健保卡該如何取得口罩？二、政府雖透過身分證字號單、雙數來分散人流，但通路限縮排隊人潮恐更多，且上班族恐面臨上班無法排隊買，下班去買恐已完售的窘境。

第三點，在醫院照顧家屬者、在密閉空間工作的人等高風險族群，是否能充分防疫？該評論認為，口罩出售新制上路後，仍難以真正讓多數人買到口罩，政治風暴隱然成形。

(中時電子報)