武漢肺炎疫情升溫，河南鄭州宣布祭出「封閉式管理」，加強進出入人員管控。市場憂心停工若延長，恐對鴻海（2317）鄭州廠生產造成重大影響。對此，鴻海發布重訊表示，已掌握中國大陸各地管控政策，強調各主要廠區維持2月10日復工目標不變。

武漢肺炎1月底爆發迄今，中國大陸各省除宣布春節假期延長、延後開工時間外，事發地湖北省多座城市實施封城管制，浙江省的杭州、溫州及河南省鄭州、山東省的臨沂，近日亦陸續宣布實施「封閉式管理」，嚴格管控進出入人員。

鴻海富士康集團在中國大陸設有多處生產基地，集團先前表示，內部已成立「防疫指揮中心」，密切關注武漢肺炎疫情發展，並宣布暫緩員工回赴中國大陸廠區、改為在台辦公，武漢返台員工繼續居家檢疫、無須出勤，中國大陸廠區均暫延至2月10日才全面復工。

路透社引述知情人士消息報導，指出中國大陸富士康廠區目前「幾乎全面停工」，但因產能已轉移至墨西哥、越南及印度，武漢肺炎疫情目前對鴻海影響相對較小。然而，若中國大陸停工時間再度延長，恐對生產造成重大衝擊，影響對蘋果等客戶出貨。

鴻海廣東深圳龍華廠、河南鄭州廠為蘋果iPhone的主要生產基地。集團對此發布聲明，表示集團已掌握中國大陸各地政府的管控政策，目前各地防疫管制有助於集團復工準備，並強調中國大陸各主要廠區維持2月10日全面復工目標不變。

(時報資訊)