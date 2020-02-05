金管會表示，因應武漢肺炎疫情，已要求金融業規畫妥適的防疫及應變措施，其中銀行局要求若國內外從業人員出現確診病例、因應疫情而變更任一國內外分支機構辦公方式，均應立即通報，以及時掌握狀況因應。

銀行局副局長莊琇媛表示，銀行局因應武漢肺炎疫情，已在1月底電話通知國銀採取3項因應措施，包括規畫妥適的防疫與應變措施，若國內外從業人員出現確診病例，以及因應疫情變更任一分支機構的辦公方式，均需立即通報銀行局。

針對災害緊急應變對策，莊琇媛指出，金融機構營運不中斷不只針對疫情，亦包括各種災害情境在內，金管會已訂有「金融機構災害防救作業要點」，並請銀行公會訂定「金融機構災害緊急應變對策手冊範本」。

莊琇媛表示，銀行業應依上述規定建立相關因應機制，設置災害緊急應變小組，且各項應變措施應包括業務復原措施、連線作業、資訊網路安全管理，以及存款、放款等方面客戶服務權宜措施等項目。

針對防疫照顧假方面，莊琇媛表示，多數公股行庫仍在研議中，初步調查確定一銀、彰銀有提供「有薪」防疫照顧假，包括事假、家庭照顧假、防疫照顧假在內，合計均有14天有薪事假，兆豐銀、土銀則已有7天的有薪家庭照顧假。

保險業方面，保險局副局長張玉煇表示，春節前夕已發函給保險業相關公會，請各保險公司應加強對武漢肺炎疫情的警覺與認知，並規畫備妥流感防疫相關因應措施，建立緊急聯絡窗口、與保險局隨時保持聯繫，以利未來若疫情升溫時，能夠及時因應防治。

證券期貨業方面，證期局副局長張振山表示，券商公會已通知各券商加強防疫措施。金管會未來將持續密切關注疫情後續發展，並督導各金融機構採取必要因應措施，以維持金融市場穩定運作。

(時報資訊)