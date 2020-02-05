滯留武漢台胞首架包機昨晚（4）抵台，原來是國民黨居間低調協調促成！國民黨中央、台企聯自大年初三 (1月27日)成立「7人小組」，持續分頭與陸台辦及我官方低調連繫，直到昨天中午才確定由陸籍東方航空派出專機及時刻，其間歷經避開兩岸政治敏感神經、釐清網路謠言及台商開記者會等波折。對此，網友大喊：「817崩潰中……」。

為此次包機救援任務，國民黨還在微博開設「7人小組」群組，成員包括林榮德、曾銘宗、周繼祥、代理文傳會主委王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商黨代表聯誼會長陳錦龍，以及留在武漢照顧台商而未返台過年的武漢台商會女會長蕭永瑞，逐步確認滯留武漢台胞人數約400多人，並調查包機返台意願，以及討論與兩岸官方交涉情形。

對此，網友大喊：「817崩潰中……」其他網友則紛紛回應：「好感動！」「國民黨協助撤回台商這是好事，為什麼還有人罵？」「感謝你們的努力！」「謝謝無論任何黨派，都真心為台灣人在做事的任何人」、「希望藍綠繼續合作，是人民之福」。

(中時電子報)