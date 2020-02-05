有著「台灣最帥牙醫」之稱的趙國翔，畢業於台北醫學大學牙醫系，目前是南京西路一家牙醫診所的院長，他不只外表俊俏，也相當細心，醫術醫德備受病患肯定。由於他常上電視節目分享口腔保健常識，吸收了不少明星病患如毛加恩、甄莉及況明潔等人。除了當牙醫、上節目，趙國翔還相當熱心公益，他曾表示去年因食道癌病逝的父親，治療期間受到很多醫界好友的幫助，讓他體悟到該把自己的專業，奉獻給更多需要的人，因此年年都會安排義診，還會抽空去學校擔任客座講師。

趙國翔身材壯碩，曾在IG分享他的猛男系列照。（圖／翻攝自趙國翔IG）

雖然身為牙醫，但趙國翔透露，他看女生的第一眼是指甲形狀。而聊起戀愛觀，趙國翔直說自己很難追，女方太主動或太被動都不行，更強調對方要善解人意，「適時的關心不需要太刻意」，有時一點貼心的小舉動，更能感動他。趙國翔希望能與另一半在感情路上互相成長，當彼此最好的朋友。曾表示不喜歡與圈內人交往的Apple，去年爆出身旁有個單眼皮嫩男相伴，如今的約會對象又是小自己2歲的型男牙醫，瑤瑤的男友更是比瑤瑤年輕5歲，看來這對姐妺花似乎都對「年下男」情有獨鍾。

「趙A」除了這場深夜約會，後來還一同出席一場聖誕交換禮物趴。今年一月，Apple和妹妹黃喬歆（瑤瑤）分別帶著趙國翔、李振遠（瑤瑤的韓籍男友），又來了一場Double

在Apple的臉書可見她和趙國翔，以及妹妹瑤瑤與其男友李振遠的四人合照，兩對看來關係都很好。（左起Apple、瑤瑤、趙國翔、李振遠）（圖／翻攝自Apple臉書）

Date（雙對約會）；農曆春節期間兩人更甜蜜同遊日本仙台，看來「趙A」應是處於戀愛ING的階段。

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(中時電子報)