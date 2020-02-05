演藝圈中有著不少的明星姊妹檔，同時在演藝圈闖蕩，而且都擁有非常亮眼的成績，一樣的美人胚子、一樣的曼妙身材，讓人見識到超強的家族基因。超正的姊姊通常就會有個美爆的妹妹；姊姊只要歌唱得好，妹妹似乎戲就拍的不錯，這種天造地設的姊妹花，天生就是要吃演藝圈這行飯。

徐熙媛與徐熙娣曾組團體「ASOS」發片，後來姊姊徐熙媛朝戲劇圈發展，徐熙娣則以《康熙來了》成為主持天后。姐妹倆如今都已為人妻、人母，家庭生活幸福。

姊姊任家萱身為女子天團「S.H.E」一員，在歌唱、主持都有不錯的發展；妹妹任容萱和姊姊一樣，都擁有甜美外表，選擇往戲劇圈發展，主演過多部偶像劇。

以甜美外貌和惹火身材闖出名號的許維恩是家中老么，大姊許路兒和二姊許菲菲的外型也十分亮麗。許路兒雖然年過40，但美貌外表絲毫不輸給妹妹許維恩。

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姊姊Selina為女子天團「S.H.E」一員，妹妹任容萱則在戲劇圈發展，主演過多部偶像劇。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)