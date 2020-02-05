擁有G罩杯的熊熊，身高155公分、體重43公斤，是演藝圈中有名的小隻馬。33歲的她，去年6月才被本刊拍到同居高帥男星杜天皓，沒想到今年新氣象，熊熊身旁的護花使者已換成從《大學生了沒》出道的李唯楓；在武漢肺炎搞得人心惶惶之際，小倆口不但在大街上打情罵俏，更不忘隔著口罩親吻，絕對是約會最佳示範。
比熊熊小2歲的李唯楓，2009年以「可樂」之名，成為《大學生了沒》節目的固定班底，2012年開始以本名接連推出《渴了》、《愛存在》兩張專輯，3年前轉往大陸發展，去年還演出陸劇《宸汐緣》；31歲的他，前年5月和女演員席惟倫傳出熱戀，還在大街上親吻，但戀情曝光不久後就夭折。
李唯楓私下多次向友人表示，自己長年在外工作，內心深感寂寞，很想找個女友來疼，如今見他將熊熊擁入懷中，總算完成脫單的心願。巧的是，熊熊的前男友杜天皓曾演出電影《小時代》，新歡李唯楓也演出《小時代音樂劇》，二男目前都在大陸拚事業。
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(中時電子報)
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