小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（5日）財經重點。

【1】鄭州準封城 蘋果恐斷鏈

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，衝擊蘋果供應鏈。作為智慧手機組裝重要基地的河南鄭州4日宣布，針對對轄區內政府機關、企業、社區等進行幾近封城的「閉環管理」，蘋果供應鏈能否在10日復工備受關注。法人指出，鄭州疫情升溫造成蘋果斷鏈的疑慮急遽升高。

【2】破底翻？台股匯雙飆

武漢疫情消息面鈍化，台股4日反彈201點，新台幣亦勁揚0.41％，股匯雙漲；法人指出，官股連四買逾110.51億元，融資餘額卻連六減達108.39億元，散戶丟官股撿對作明顯，籌碼將逐步安定，只要大陸斷鏈衝擊未延燒，台股將重返基本面榮光。

【3】12檔高殖利率股 法人搶

在國際股市同步跌深反彈下，台股4日也勁揚逾200點，自鼠年開紅盤僅四個交易日就跌掉了逾500點，三大法人也同步賣超500多億元，惟仍有不少個股法人逢低進市布局，據統計，微星（2377）等12檔高殖利率股，獲得法人連4～12買超股，成為盤勢震盪時的避風港。

【4】缺工、缺產能，漲價近在眼前 疫情受惠被動元件先擂鼓

武漢肺炎引爆電子廠停工效應出籠，摩根大通證券指出，商品化被動元件（MLCC）因受菲律賓火山爆發，以及大陸農曆年延遲開工影響，嚴重衝擊產能，不論是在製造商或客戶端，目前手上庫存均極為有限，缺貨帶來的價格上漲近在眼前，激勵族群股王國巨登高一呼，被動元件族群雨露均霑。

【5】賀鳴珩嘆投資人無感... 「要退休就要買股票」

台股去年站上萬二大關，但股民卻普遍無感，未能共享成長果實，券商公會理事長賀鳴珩直言，投資人買股買太少是主因之一，看好台股投報率高，「要退休就要買股票」，建議可以適度提高投資股票比重，提高收益率。

(中時電子報)