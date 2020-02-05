新北市政府民政局昨晚證實，新北市有3位前往大陸一、二級武漢肺炎流行地區返台後必須居家檢疫，以及4位「自主健康管理」的民眾，目前都呈現失聯狀態，恐形成防疫漏洞，警方昨晚大動員，透過戶役政系統尋找7位民眾親友，希望能得知下落，但目前為止都無所獲，讓新北市府相當憂心。

為圍堵武漢肺炎擴大，中央流行疫情指揮中心近期陸續宣布，只要是自中國廣東省、浙江省溫州市、湖北省等被列為一、二級流行地區返台民眾，皆須居家檢疫14天；新北市民政局長柯慶忠表示，新北市共253案，2日起全數以手機電子監控，不過經過多日追查，目前仍有3案失聯，已與警政單位同步協查並通報內政部。

據了解，這3人分別在1月25日以後返台，但因填報住址及電話錯誤，新北市府拿到中央資料後卻找不到人，目前將三案列為失聯人口，動員相關單位全力找人。

此外柯慶忠指出，另「自主健康管理」部分，新北共62案，其中61位皆無症狀，僅1位有症狀的個案已在住院觀察，另有4人失聯，正在積極協尋當中。

(中時電子報)