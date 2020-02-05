成龍發文。（圖／翻攝自成龍微博）

武漢肺炎疫情延燒，截至今(5日)大陸包括港澳的確診病例已達2萬多件，死亡病例超過400多例。武打巨星成龍昨深夜對此發聲，表示自己也希望替對抗疫情盡一份力，他願意出100萬人民幣（約450萬台幣）徵求個人或機構研發出特效藥，只為解救同胞免於被疾病糾纏之苦。

成龍昨發文說，這幾天看到民眾對抗疫情的勇敢和決心，自己也深受感動，許多人紛紛捐口罩等物資，甚至唱歌加油打氣，讓他也想在不給國家添亂的前提下出力幫忙，而戰勝疾病最直接的方法就是尋求科技支持，「我相信很多人都跟我有同樣的想法，希望能盡快研究出特效藥，去救已經患病的同胞們的命」。

成龍說：「現在我有個『幼稚』的想法，無論是哪位個人或機構研製出特效藥，我想拿出100萬元感謝他們」，並請眾人體諒這並非金錢多少的問題，只因他不忍看到繁華的大街因此變得空盪冷清，「我想看到春暖花開，想看到我們中國人意氣風發，大步向前！」

對此，網友回應：「成龍大哥太棒了，武漢加油，中國加油」、「成龍大哥你應該獎勵1000萬，那樣更積極，100萬也不少，大哥好有心」、「大災大難面前，成龍大哥永不缺席」、「我是武漢人真心謝謝您」。

(中時電子報)