電動車製造商特斯拉延續近來的驚人漲勢，繼周一股價飆漲20%後，周二再漲13.7%，收在887.06美元，刷新歷史高點；盤中最高上漲23%，站上968.99美元，創下盤中新高記錄。單日成交量超過5000萬股，亦創下單日最大量。

投資管理公司Baron Capital創始人、亦為特斯拉大股東巴隆（Ron Baron）預測特斯拉的營收將在10年內突破1兆美元，以及因空頭進場回補，帶動特斯拉周二股價持續走高。

根據金融科技公司S3 Partners的數據，今年以來，放空特斯拉股票的投資人已經虧損逾80億美元，而光是周一特斯拉股價飆漲就讓空頭賠掉近25億美元。特斯拉股票的空頭部位在1月大減了58億美元，創下歷來新高紀錄。

受分析師調升目標價激勵，以及在空頭回補買盤帶動下，今年以來特斯拉股價已經上漲逾1倍。特斯拉的12個月平均目標價為493美元，雖較去年12月的334美元提高，但仍比特斯拉目前的交易價格低了44%。

(時報資訊)