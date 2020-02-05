大S日前到日本掃購1萬個口罩捐至武漢，未料經媒體報導後，被轉載到日本著名論壇上，引起日本網友不滿，痛罵：「難道台灣是沒買口罩的鄉下嗎？讓人幻滅了」。

武漢肺炎疫情在全世界持續擴大，不僅台灣口罩供不應求，各地也都在瘋搶口罩，大S日前到日本搜購1萬個口罩寄到武漢，此舉引起日本網友不滿，痛批「想當好人卻犧牲日本」、「結果台灣人也是野蠻人」、「去死，混蛋台灣人」、「難道台灣是沒賣口罩的鄉下嗎？讓人幻滅了」。

而大S本想要援助的美意卻被砲轟，陳沂也在臉書說「恭喜大S紅到日本去」。其實，當時大S對捐口罩一事，認為是每個人都該有的做人態度，「當人類有難，應該放下仇恨 ，互相幫助，而不是見死不救、火上加油」，並希望自己的孩子懂人道精神，「不希望他們變混蛋」，老公汪小菲之後也搶購到1萬個口罩，因無法寄回大陸，所以他留在台灣給S Hotel員工及客人還有鄰居使用，強調「遠親近鄰都是一家人，臺北也是我半個家，做點力所能及的事。」沒有厚此薄彼，網友也大讚他好男人。

(中時電子報)