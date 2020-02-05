歌手范瑋琪因口罩事件在私人臉書怒嗆行政院長蘇貞昌「狗官」，引起關注。風波越演越烈，好友葛仲珊4日跳出來力挺，直指傷害范范的人是錯的，大家要拿出良心，再度被圍剿；她之後再發一篇文寫道，「你可以覺得我是笨蛋，願意承擔朋友的重。」說明為何聲援范范的原因。

饒舌歌手葛仲珊4日在IG表示，雖然明白現在時機敏感（但什麼時候不敏感呢），但是不代表大家在罵時，你也跟著罵，「你們是不對的，我覺得其實是很大誤會在裡面，因為我認識的范范不會想傷害任何人，所以你們想故意傷害她，其實是你們錯。」

葛仲珊說明力挺原因。

一席話讓砲火全轉向葛仲珊，網友紛紛留言「無緣無故就罵人是對的嗎」、「不懂裝懂，護航要有理，快離開台灣，慢走不送」、「如果瞎挺只是因為你喜歡，一點都不客觀」、「難怪能當好朋友，物以類聚」、「話題好不容易不再延燒，偏偏又出現一位不知道是刷存在感還是蹭熱度的」。

對此葛仲珊疑似受不了網友攻擊謾罵，關閉了留言功能。之後葛仲珊再度發文寫道，「你可以覺得我是笨蛋，願意承擔朋友的重（痛），也許我偏心不懂你們的痛，但至少我不是光坐在那什麼都不動，默默地看你們毀掉一個我在乎的人，或許這點你們也不可能懂。」但似乎仍無法平息網友的怒火。

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(中時電子報)