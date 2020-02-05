受到美股道瓊指數大漲400點激勵，亞洲股市今天（5日）開高，日股早盤漲逾1%、韓股上揚0.8%，台灣股市同步走高，開盤上漲45點，報11601點，台積電上漲1%，暫報329元。

不過隨後漲幅收斂，截至09:05，加權指數漲點僅剩5點，暫報11561點。

由於大陸湖北武漢、浙江溫州、杭州、樂清及河南鄭州等陸續宣布「封閉式管理」，投資專家認為要緊盯斷鏈、美股、陸股、台積電等四關鍵因素，盤勢進入中期整理，下檔11200點支撐強，上檔11800點反壓重。

(中時電子報)