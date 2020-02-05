美股驚天暴彈！台積電續漲1％ 台股開盤上漲45點 09:022020/02/05 中時電子報 徐慈薇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美股勁揚助攻 台股開盤續漲45點。(洪錫龍攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到美股道瓊指數大漲400點激勵，亞洲股市今天（5日）開高，日股早盤漲逾1%、韓股上揚0.8%，台灣股市同步走高，開盤上漲45點，報11601點，台積電上漲1%，暫報329元。 不過隨後漲幅收斂，截至09:05，加權指數漲點僅剩5點，暫報11561點。 由於大陸湖北武漢、浙江溫州、杭州、樂清及河南鄭州等陸續宣布「封閉式管理」，投資專家認為要緊盯斷鏈、美股、陸股、台積電等四關鍵因素，盤勢進入中期整理，下檔11200點支撐強，上檔11800點反壓重。 (中時電子報) #開盤 #台股 #美股 #台積電 #股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股恐大跌 台股停看聽 04:092020/02/01 財經要聞 專家傳真－台積法說釋出樂觀訊息 科技戰及武漢肺炎為變數 04:102020/02/03 產業特刊 《盤中解析》重挫逾3百點後，蘋概漸回神、生醫續抗疫 11:592020/02/03 財經 《盤後解析》蘋概股壓壓驚，拉尾盤守半年線 15:062020/02/03 財經 逐洞賽｜聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:012020/02/03 財經 《美股掃瞄》製造業、科技股強勁，美股收漲 08:352020/02/04 財經 《美股掃瞄》美股消息面：ISM美國1月製造業指數重返擴張 09:432020/02/04 財經 A股低開逾2％後回穩 金融股持穩 10:092020/02/04 財經 台積電股價回神能買了？ 經營之神曾走這步讓他直搖頭 21:102020/02/04 財經 《美股掃瞄》人行出手救市，美股大漲 08:352020/02/05 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 特斯拉逆天狂飆背後...老謝：全球汽車產業革命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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